Entretenir son vélo électrique fat bike

Outils pour réparer le VTT

Régler et nettoyer le fat bike

Les éléments à graisser dans le VTT électrique

Si certaines interventions ne peuvent être effectuées que par un professionnel en particulier pour les meilleurs vtt fat bike électrique , vous pourrez tout de même prendre en charge son entretien régulier, avec un outillage adapté et quelques connaissances techniques sur les VTT…Un jeu de clés Allen,Des clés plates,De l’eau claire,Une éponge,Une vieille brosse à dent,Une pompe à vélo avec un embout adapté,Un lubrifiant spécial chaîne de vélo,Un lubrifiant classique.Dans tous les cas, il est nécessaire de faire réviser le VTT électrique par un spécialiste tous les ans mais vous devez être capable de détecter les dysfonctionnements de votre bicyclette et d’effectuer l’entretien minimal.Ce que vous pouvez faire vous-même ?1. Nettoyez votre bicyclette avec de l’eau claire, une éponge et une brosse douce pour les endroits difficiles d’accès (les veilles brosses à dents font parfaitement l’affaire). Séchez ensuite avec un chiffon doux.2. Réglez la tension des câbles de freins. Positionnez et réglez les patins.3. Nettoyez les feux et les dispositifs réfléchissants.4. Gonflez les pneus.5. Graissez les parties mobiles.6. Vérifiez les différents boulons de votre bicyclette.Pas de graissage sans procéder au préalable à un nettoyage minutieux. Les points à lubrifier sont les suivants :1. La chaîne.2. Les dérailleurs (pivots d’axe, dispositifs de réglage, roulette du dérailleur arrière, points de guidage des câbles au niveau des leviers de changement de vitesse).3. Les freins (leviers, axes des mâchoires, points d’arrêt des gaines).Après graissage, Il faut toujours essuyer le surplus en faisant attention de ne pas mettre de lubrifiant sur les patins de frein ou sur les jantes.Pour la chaîne, il est préférable d’utiliser un lubrifiant spécial. Pour les autres points, on peut utiliser de l’huile de vaseline ou un lubrifiant en vaporisateur.